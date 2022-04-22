Венедиктова и Невзорова включили в реестр СМИ-иноагентов

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и журналист Александр Невзоров включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующий документ выпустил Минюст РФ.

Также в список вошли журналисты Сергей Пархоменко, Артур Асафьев, Екатерина Лушникова, Владимир Воронов, социолог Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

Кроме того, Минюст включил в реестр физических лиц — иноагентов бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признана в РФ экстремистской организацией) Леонида Волкова и публициста Владимира Кара-Мурзу.

Закон о СМИ-иноагентах приняли в России в 2017 году. Спустя два года в документ внесли поправки, которые позволили присваивать такой статус и физическим лицам. Согласно закону, иноагентами являются те, кто участвуют в создании или распространении СМИ-иноагентов и получают деньги или имущество из-за границы.

СМИ, попавшие в соответствующий реестр, должны предварять свои публикации сообщением о своем статусе. За отсутствие предупреждения предусмотрен штраф.

Также они должны отчитываться перед Минюстом о своей деятельности и сообщать о том, куда потратили средства, полученные из-за границы.

Ранее Минюст признал иноагентами журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.