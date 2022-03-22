Против журналиста Невзорова возбудили уголовное дело за фейки о ВС РФ

Журналист Александр Невзоров стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине.

Дело против Невзорова завели в Главном следственном управлении СК России, сообщила пресс-служба ведомства. В его действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Следствие установило, что 9 марта журналист опубликовал на своей странице в Instagram* и 19 марта в YouTube фейки об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе. Публикации он сопроводил изображениями, взятыми из украинских СМИ.

Минобороны, подчеркнули в СК, официально объявило о ложности указанных сведений, которые распространялись в интернете.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение Невзорова для проведения с ним следственных и процессуальных действий.

Ранее СК РФ возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона, врача и телеведущей с Украины. Все они призывали к насилию против российских граждан или к их уничтожению.

* Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.