Эксклюзив 05 сентября 2023, 10:46 «Попало в гараж». Очевидцы сняли пожар, начавшийся под Истрой после падения БПЛА «360» опубликовал видео пожара, начавшегося под Истрой после падения БПЛА

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Сильный пожар произошел в городском округе Истра в Подмосковье после падения беспилотника. Кадры с места оказались в распоряжении «360».

«Попало в гараж, полыхает будьте-нате», — заявил автор видео.

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На ночных кадрах можно рассмотреть деревья и столб пламени около них. Также в какой-то момент раздались взрывы. Снятое с другого места видео запечатлило огонь возле жилого дома.

Глава городского округа Татьяна Витушева подтвердила информацию о возгорании гаража. По ее словам, пожар возник в СНТ «Высоковольтник» после падения обломков БПЛА. Сам дрон сбили силы ПВО в 04:15.

Сейчас огонь уже потушили, никто не пострадал. Следователи в ближайшее время могут завести уголовное дело о террористическом акте.

Ранее 5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о предотвращении атаки на российскую столицу. Он отметил, что беспилотники, двигавшиеся на город, сбили в Московской, Тверской и Калужской областях.