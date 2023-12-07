Эксклюзив 07 декабря 2023, 10:37 Брянские школьники забаррикадировались в классе после стрельбы в гимназии Ученики гимназии в Брянске соорудили баррикаду в классе после стрельбы

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Учащиеся одного из классов гимназии № 5 в Брянске соорудили баррикаду перед дверью после стрельбы. Об этом «360» сообщил один из учеников.

«Построили баррикаду, но только у нас дверь открывается не внутрь, а наружу, из-за чего весь смысл теряется. Судя по всему, стреляло либо ученик, либо кто-то из педагогического состава», — сказал он.

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Еще одна ученица школы добавила, что слышала громкие хлопки.

«К нам забежала учительница и сказала, чтобы никому не открывали дверь. Сидели, продолжали урок. В окно видели, как бегут сотрудники МЧС и скорой помощи», — добавила школьница.

Утром в четверг, 7 декабря, стало известно о стрельбе в брянской гимназии № 5. По предварительным данным, одна из учениц восьмого класса пронесла в учебное заведение дробовик и открыла огонь.

Администрация Брянска в Telegram-канале сообщала как минимум о двух погибших и четырех раненых, но потом удалила пост.

Пресс-служба МВД по Брянской области уточнила, что пострадали пять человек, еще один умер от полученных ранений. В ведомстве отметили, что стрелявшая покончила с собой.