20 апреля 2023, 14:12
Полицию из-за посылки со статуэткой вызвали в отделение СДЭК в Москве
Полиция оцепила пункт выдачи СДЭК в Москве из-за посылки со статуэткой
Пункт выдачи логистической компании СДЭК на северо-востоке Москвы получил подозрительную посылку с предметом, походим на статуэтку. На место вызвали полицию, сообщил источник «360».
Необычное отправление получили в отделении на улице Стартовой, 23, корпус 1. Экстренным службам сообщили о посылке со статуэткой на имя мужчины 1946 года рождения, в которую могли вложить самодельное взрывное устройство. Информацию передали полиции.
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Telegram-канал Baza заявил, что дом оцепили. Специалисты проверят необычный предмет. Посылку привезли около 10:30, а через два часа в пункт выдачи позвонила служба безопасности, потребовала вывести клиентов и закрыть помещение.
В начале апреля от начиненной взрывчаткой статуэтки погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Затем посылки с бюстами стали получать политологи и журналисты. Корреспондент телеканала «Звезда» Константин Исаев рассказал, что ему тоже сообщали о подозрительном подарке, но отправили его по старому адресу.
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