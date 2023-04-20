Эксклюзив 20 апреля 2023, 14:12 Полицию из-за посылки со статуэткой вызвали в отделение СДЭК в Москве Полиция оцепила пункт выдачи СДЭК в Москве из-за посылки со статуэткой РИА «Новости»

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Пункт выдачи логистической компании СДЭК на северо-востоке Москвы получил подозрительную посылку с предметом, походим на статуэтку. На место вызвали полицию, сообщил источник «360».

Необычное отправление получили в отделении на улице Стартовой, 23, корпус 1. Экстренным службам сообщили о посылке со статуэткой на имя мужчины 1946 года рождения, в которую могли вложить самодельное взрывное устройство. Информацию передали полиции.

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Telegram-канал Baza заявил, что дом оцепили. Специалисты проверят необычный предмет. Посылку привезли около 10:30, а через два часа в пункт выдачи позвонила служба безопасности, потребовала вывести клиентов и закрыть помещение.

В начале апреля от начиненной взрывчаткой статуэтки погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Затем посылки с бюстами стали получать политологи и журналисты. Корреспондент телеканала «Звезда» Константин Исаев рассказал, что ему тоже сообщали о подозрительном подарке, но отправили его по старому адресу.