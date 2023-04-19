Эксклюзив 19 апреля 2023, 15:50 «Обидно, если туда на самом деле пришла посылка». Военкор «Звезды» опроверг получение бюста Военкор «Звезды» Исаев опроверг получение посылки с бюстом и рассказал о странных СМС piqsels

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Неизвестные звонили военкору телеканала «Звезда» Константину Исаеву и просили забрать посылку, но он ее не получал. Предполагаемый бюст отправили по старому адресу, пока он находился в командировке. Журналист сказал «360», что не воспринял предупреждения всерьез.

Чужой адрес

«Я настолько далеко от этого адреса и по годам, и по географии. Просто посмеялся. Пришло там что-то или нет, не знаю. Этот адрес давно забыт. Будет обидно, если туда на самом деле пришла посылка», — сказал он.

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Примерно за пять дней до командировки туда, где он сейчас находится, поступил первый странный звонок с характерным выговором. Собеседник пытался сказать журналисту, что придет подарок. Но он не стал разговаривать и почти сразу положил трубку.

«Таких звонков приходило за последние месяцы много, я их блокирую. Когда есть время, иногда смеюсь, поддерживаю разговор. Обычно просто бросаю трубки и блокирую эти номера», — рассказал Константин Исаев.

Приглашение в полицию

Примерно через 10 минут журналист получил с другого номера СМС о том, что пришел подарок от какого-то Санька, и получить его можно по какому-то адресу. Из-за большой занятости на работе он не обратил на это внимания, а через пять дней, когда переехал из одного места далеко от дома в другое, принял новый звонок, уже без акцента, на почти чистом русском языке с хорошим прононсом.

Мужчина представился и, сказал, что журналист попал в какие-то списки. Он попросил военкора прийти по возвращении из командировки в полицию на улицу Петровка, 38 или еще куда-то. Константин Исаев еще не знал, что его данные где-то опубликовали, и снова бросил трубку.

Устаревшая информация

«Уже потом начали с моего канала звонить и спрашивать, что за ерунда происходит. Смешно, конечно, немножко обидно и грустно, что, может быть, кто-то где-то когда-то слил старую информацию по моим определенным номерам», — заявил он.

Военкор так и не узнал о содержимом посылки и пришла ли она на самом деле, потому что в момент звонка находился далеко. Он подтвердил, что происшествие может быть связано с профессиональной деятельностью — Константин Исаев более 15 лет проработал военным корреспондентом, много где побывал.

Посылку получили, как минимум, еще четыре человека, в том числе корреспондент ТАСС Михаил Терещенко, сообщил Telegram-канал Shot. Некий Санек Белозеров заказал партию гипсовых статуэток маршала Жукова в ульяновской мастерской и попросил разослать адресатам к Пасхе. Оплату он перевел с карты Кирилла Небогатова. При помощи бюста, начиненного взрывчаткой, в начале апреля устроили взрыв в кафе Санкт-Петербурга, от которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).