24 августа 2023, 17:03
Полиция задержала виновника аварии с 11 пострадавшими в Калуге
МВД: въехавшего в толпу калужского водителя задержали
Полицейские задержали водителя Toyota, который въехал в толпу в центре Калуги. Об этом информировала пресс-служба главного управления МВД по региону.
«Оперативно прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя и доставили его в территориальное подразделение ОВД», — отметили в министерстве.
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Авария произошла 24 августа на улице Кирова. Автомобилист — по данным очевидцев, выглядевший пьяным, — въехал в толпу людей на остановке. По последним официальным данным, пострадали 11 человек, девять из них доставили в больницу. Среди госпитализированных трое несовершеннолетних.
В отношении водителя возбудили уголовное дело. Как оказалось, в апреле 2023 года его лишили водительских прав за вождение в состоянии наркотического опьянения.
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП. Водителю предстоит пройти наркологическую экспертизу, а его машину отправят на автотехническое исследование. Следователи также допрашивают свидетелей и изучают видео с камер.
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