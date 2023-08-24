Происшествия 24 августа 2023, 17:03 Полиция задержала виновника аварии с 11 пострадавшими в Калуге МВД: въехавшего в толпу калужского водителя задержали Соцсети

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Полицейские задержали водителя Toyota, который въехал в толпу в центре Калуги. Об этом информировала пресс-служба главного управления МВД по региону.

«Оперативно прибывшие на место ДТП полице­йские задержали води­теля и доставили его в территориальное подразделение ОВД», — отметили в министерстве.

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Авария произошла 24 августа на улице Кирова. Автомобилист — по данным очевидцев, выглядевший пьяным, — въехал в толпу людей на остановке. По последним официальным данным, пострадали 11 человек, девять из них доставили в больницу. Среди госпитализированных трое несовершеннолетних.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Как оказалось, в апреле 2023 года его лишили водительских прав за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП. Водителю предстоит пройти наркологическую экспертизу, а его машину отправят на автотехническое исследование. Следователи также допрашивают свидетелей и изучают видео с камер.