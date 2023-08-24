Происшествия 24 августа 2023, 16:58 Врезавшийся в толпу людей в Калуге водитель попал под уголовное дело Калужская прокуратура: против устроившего ДТП в Калуге возбудили уголовное дело Пресс-служба Следственного комитета

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В отношении 49-летнего водителя Toyota Corolla, въехавшего в людей на остановке в Калуге, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчине вменили управление транспортным средством при отсутствии водительских прав, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека (пункт «в» части 2 статьи 264 УК РФ). Ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По информации следственного управления СК по региону, следователи назначили подозреваемому наркологическую экспертизу. Его автомобиль после тщательного осмотра направят на автотехническое исследование. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства аварии: допрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Областная прокуратура взяла расследование на контроль.

ДТП случилось сегодня днем на улице Кирова. Три человека попали в операционную, еще один — в реанимацию. К счастью, никто не погиб. Очевидцы рассказали «360», что у водителя, въехавшего в группу людей на остановке, были «стеклянные глаза», и предположили, что он был очень пьян. Позже выяснилось, что его к тому времени лишили прав.