Эксклюзив 24 августа 2023, 14:42 «Нажал на газ — и в толпу». Пьяный водитель въехал в группу людей на остановке в Калуге Источник «360»: двое детей пострадали в ДТП с центре Калуги Телеканал «360»

Читать 360tv в

Автомобилист въехал в толпу людей в центре Калуги. По данным пресс-службы главного управления МВД по региону, водитель не справился с управлением. При этом в соцсетях пишут, что он был пьян и что есть жертвы и пострадавшие. Фото с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

Кадры предоставила очевидец Анастасия. По ее словам, у двух детей открытые переломы.

Другой очевидец сообщил, что водитель был абсолютно пьян и перед аварией его даже стошнило.

«Нажал на газ — и в толпу… не было бы ступенек — поехал бы дальше сбивать. <…> Глаза стеклянные…» — рассказал он.

По словам собеседника канала, автомобиль снес «как минимум человек 8–10», но после ДТП все были живы.

Официальных данных о последствиях аварии нет — говорится, что число пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. По информации МВД, авария произошла в 13:43 на улице Кирова. Водитель Toyota, 49-летний мужчина, въехал в остановочный павильон, где люди ждали транспорт. Известно также, что водителя ранее лишили прав. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

На место также выехал исполняющий обязанности прокурора Калуги Станислав Нагаев.