Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины во Всеволожске

Полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве 35-летней сожительницы во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет.

Издание «Фонтанка.ру» написало, что мужчина отсыпался в одном из подъездов Петербурга. Ему в ближайшее время предъявят обвинение, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее стало известно, что мужчина пришел на работу к бывшей сожительнице в батутный клуб и зарезал ее. Момент преступления видел сын погибшей. По предварительной версии, подозреваемой пошел на убийство из-за ревности. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти женщину.

Соседи мужчины рассказали «360», что он с детства был невменяемым с детства. При этом, те кто видел подозреваемого и его сожительницу говорили, что они производили впечатление обычной пары.