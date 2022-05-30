Появилось видео с места убийства матери ребенка во Всеволожске

Момент гибели матери ребенка, убитой в компьютерном клубе во Всеволожске, зафиксировали камеры наблюдения. Видео появилось в распоряжении «360».

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На кадрах показано, как в помещение забегает женщина и ребенок. На пороге они сталкиваются с мужчиной. Женщина падает на коврик лицом вниз. Мальчик закрывает глаза руками. Вместе с мужчиной они выбегают за дверь, женщина остается лежать на полу.

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли днем 29 мая в компьютерном клубе во Всеволожске, сообщал СК по Ленобласти. Завели дело по статье «Убийство». Подозреваемым стал знакомый погибшей. После преступления он скрылся. Предполагаемого убийцу разыскивают, проводятся оперативные мероприятия. Обстоятельства убийства женщины выясняются.

В СМИ писали, что предполагаемый убийца имеет за плечами три судимости. Как передавала «Газета.ru», мужчина пришел на работу к бывшей девушке в батутный центр, где с ней находился сын. Мужчина всадил в грудь экс-возлюбленной нож. Женщина добралась до соседнего помещения, где располагается компьютерный клуб, и попросила о помощи. Но врачи уже не смогли спасти ее.