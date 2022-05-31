«Невменяемый с детства». Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве матери ребенка во Всеволожске

Соседи подозреваемого в убийстве экс-подруги во Всеволожске отметили, что он был невменяемым с детства. В городе его знают и побаиваются давать комментарии в связи со случившимся. «360» пообщались с людьми, которые знали мужчину и его семью.

Соседи подозреваемого рассказали, что со своей подругой по этому адресу он не жил, на улице Победы проживают родители мужчины. Молодых людей видели вместе прошлым летом, они создавали впечатление обычной пары.

«При людях они не ругались, все было мирно. Что у них там происходило, мы не знаем», — отметили соседки.

Однако люди, которые знали мужчину с детства, утверждают, что он невменяемый. Устраивал ночные гулянки в подъезде. Жильцы подъезда его боялись, двери не открывали, не хотели связываться.

«Он со школьных лет придурок. И в школе так учился, если разозлится, может полночи бегать с битой и ножом», — поделилась соседка.

«Крики были, скандалы в семье, когда он еще маленьким был», — рассказал житель дома.

Трижды судимого мужчину подозревают в убийстве своей бывшей подруги. Он пришел в батутный центр, где она работала, и на глазах ее 11-летнего сына ударил женщину в грудь ножом. Пострадавшая смогла добежать до соседнего заведения, где упала на пороге. Приехавшая скорая помощь не смогла спасти женщину, травма была несовместима с жизнью.