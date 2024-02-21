Происшествия 21 февраля 2024, 09:48 Полиция спустя сутки нашла пропавшего в Свердловской области мальчика под кроватью МВД: пропавший в Березовском мальчик прятался под кроватью у родственников Freepik

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В городе Березовском нашли пропавшего мальчика, к поискам которого подключили 100 человек. Он спрятался у родственников, чтобы не возвращаться в социальное учреждение. Пресс-секретарь Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил об этом Ura.ru.

Мальчик исчез 19 февраля. Правоохранители и волонтеры распространили ориентировки, в которых указали его приметы — русые волосы, рост 135 сантиметров. Ребенка искали около 100 человек. Сначала родственники заявили полиции, что не знали о его местонахождении, но потом сознались, что приютили его — беглец не хотел возвращаться в социальное учреждение.

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«Лишь когда родственника привезли в отдел полиции, он сознался, что подросток находится в его жилище. В момент визита сыщиков он прятался под кроватью», — сказал представитель МВД.

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