Происшествия 20 февраля 2024, 17:11 Трехлетняя девочка сбежала из детсада в Щелкове в поисках мамы Воспитанница детсада в Щелкове сбежала на поиски матери

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Маленькая девочка в Щелкове сбежала из детского сада на поиски матери. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По предварительным данным, 19 февраля около 16:00 трехлетняя девочка, оставшись без присмотра педагогов образовательного учреждения, самостоятельно оделась и вышла на улицу через открытую входную дверь.

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«Впоследствии ребенка без сопровождения взрослых увидела соседка и отвела ее домой», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

Ребенка засняли камеры видеонаблюдения. Кадры, на которые попала сбежавшая из детсада девочка, распространили в Сети. На них видно, как малышка прошла по улице мимо женщины с ребенком. Та заметила, что девочка идет одна в распахнутой одежде и без шапки, но в итоге просто пошла своей дорогой.

По данным «Московского комсомольца», папа малышки, который ехал за ней, застрял в пробке. Мать девочки написала заявление в полицию по поводу случившегося.

Подобный инцидент произошел в Орле в сентябре 2023 года. Там трехлетний мальчик ушел из детсада через открытые ворота и попал под машину. Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.