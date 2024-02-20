Эксклюзив 20 февраля 2024, 18:55 «Можно было заметить». Отец сбежавшей из детсада в Щелкове девочки обвинил воспитателя Отец сбежавшей из детсада девочки в Щелкове обвинил воспитателя в халатности Unsplash

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Отец девочки, которая сбежала из детского сада в Щелкове, обвинил воспитателя и охрану в халатности. Он поделился с «360» подробностями случившегося.

По словам мужчины, девочка объяснила родителям, что ушла из детсада, так как захотела домой. Дверной замок был сломан, и она беспрепятственно смогла выйти. При этом она почти 20 минут самостоятельно переодевалась.

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«То, что ребенок мельтешит туда-сюда по коридору, одеваясь один, можно было заметить», — подчеркнул отец.

Он добавил, что девочка не смогла достать шапку и ушла без нее, а верхняя одежда была нараспашку. Дошкольница дошла до железнодорожных путей, где ее встретила женщина и передала общей знакомой. Та привела ребенка домой. Отец в это время застрял в пробке.

«Я как раз буквально за полчаса до вот этого всего должен был ее забрать. <…> По дороге, где перекрыто, проехать не смог», — объяснил мужчина.

Он утверждает, что дочь пришла домой бледная и вся дрожала. Отец предположил, что она замерзла и испугалась. Родители сообщили руководству детского сада, что не вернут ребенка в учреждение, пока не уволят воспитателя.

«Пока этот воспитатель, который относится халатно, не будет уволен. <…> Только когда его не будет в садике, мы вернем туда ребенка. И все родители, которые сидят в общем родительском чате нашей группы, тоже написали, что пока она будет в садике, детей не будут водить. <…> Сотрудник охраны <…> также отнесся халатно к своей работе», — заявил отец девочки.

В прокуратуре Московской области организовали проверку по факту случившегося. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.