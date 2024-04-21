Происшествия 21 апреля 2024, 14:43 Полиция начала проверку после смертельного ДТП в Мытищах Полиция Подмосковья подтвердила гибель 23-летнего водителя в ДТП в Мытищах Пресс-служба МВД

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Сотрудники полиции приступили к проверке по факту аварии в с двумя иномарками в Мытищах. Водитель одной из машин погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в городе Мытищи», — говорится в сообщении.

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В ведомстве объяснили, что автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

По данным МВД, вечером 20 апреля рядом с жилым домом на улице Станционная 23-летний водитель автомобиля Hyundai вылетел на встречку и задел машину Mitsubishi. От удара Hyundai отбросило на припаркованный грузовик с полуприцепом. Иномарка загорелась. Водитель Hyundai от полученных травм погиб на месте аварии.

Ранее на МКАД грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Обошлось без пострадавших.