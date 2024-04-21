Эксклюзив 21 апреля 2024, 14:28 Авария с участием фуры и трех авто произошла на МКАД Источник «360»: на МКАД произошло столкновение трех машин и фуры

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Грузовой автомобиль столкнулся с тремя легковушками на внутренней стороне 18-го километра МКАД. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. В одном из автомобилей находились взрослый и ребенок, их осмотрели медики. Из-за ДТП перекрыли первую полосу движения.

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По данным источника, в аварию попали легковые автомобили «Газель», Hyundai, Mitsubishi и грузовик. На место приехали сотрудники полиции и скорая помощь. К месту ЧП также прибыла санитарная авиация для оказания первой помощи.

Ранее смертельное ДТП с фурой произошло в Мытищах. Иномарка на большой скорости влетела в грузовой автомобиль, водитель легковушки погиб.

За день до этого в Подмосковье маршрутка столкнулась с фурой. Авария произошла на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе, пострадали 10 человек. По данным МВД, автобус врезался в грузовик из-за несоблюдения дистанции.