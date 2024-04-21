21 апреля 2024, 12:23
В Мытищах иномарка влетела в припаркованную фуру и загорелась, водитель погиб
«Москва с огоньком»: мужчина погиб в ДТП с иномаркой и фурой в Мытищах
Иномарка в Мытищах на большой скорости влетела в припаркованную фуру и загорелась. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». По словам очевидцев, водитель скончался.
«По свидетельству очевидцев, водитель легкового автомобиля погиб», — написали авторы материала.
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Авария произошла вечером 20 апреля на Станционной улице. В группе «Замкадье | Подмосковье | Мытищи» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что водитель оказался зажат. Подробности аварии пока неизвестны.
Ранее две легковушки и скутер столкнулись на Ленинском проспекте в Москве. Из-за аварии остановили трамвайное движение.
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