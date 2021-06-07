Полиция начала проверку после гибели бывшей солистки Мариинки в ДТП под Петербургом
Обстоятельства и причины ДТП, в котором погибла бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова, выясняет полиция. Авария произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области.
ДТП произошло вечером 6 июня между деревнями Воронино и Лопухинка. По предварительным данным, в автомобиль, где находилась Волкова, врезалась иномарка.
Управлявший ей водитель выскочил на встречную полосу, сообщил ТАСС. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Коллеги Волковой из музыкальной школы имени Римского-Корсакова ранее выразили свои глубокие соболезнования в связи со случившимся.
«Человек большой души и теплого сердца. Она любила учеников, была искренне предана своему делу, была полна сил, энергии и творческих планов», — отметили сотрудники учреждения.
В этой школе артистка работала преподавателем сольного пения с 2000. До этого она почти четверть века проработала в Мариинском театре. Место и дата прощания с Волковой станут известны позднее.
Несколькими днями ранее ушла из жизни народная артистка РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вера Ефремова. Ей был 91 год.