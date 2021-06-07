Бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

Народная артистка России Римма Волкова разбилась в ДТП. Авария произошла вечером 6 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Об смерти артистки сообщили в музыкальной школе имени Римского-Корсакова. С 2000 года Римма Волкова работала преподавателем сольного пения.

«С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу. Трагический инцидент прервал ее жизнь на взлете — она была полна сил, энергии и творческих планов», — сообщили в социальных сетях школы.

Римма Волкова родилась в Ашхабаде в 1940 году. С 1967 по 1993 год была ведущей солисткой Мариинского театра, за 26 лет сценической карьеры в Мариинском театре певица исполнила практически все партии лирико-колоратурного сопрано в репертуаре театра. В 2000 году стала преподавателем в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, с 2010 заведовала вокальным отделом.