Умерла актриса Вера Ефремова

Умерла народная артистка РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вера Ефремова, сообщил RT со ссылкой на Тверской академический театр драмы.

Ефремова скончалась 2 июня. Ей был 91 год, добавило ИА Nation News.

Соболезнования близким Ефремовой выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Уверен, что наследие Веры Андреевны Ефремовой будет всегда служить профессиональным ориентиром для творческого коллектива Тверского областного академического театра драмы», — сказал губернатор.