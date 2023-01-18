Происшествия 18 января 2023, 11:15 Полиция Киевской области подтвердила гибель людей при падении вертолета в Броварах Советник полиции Киевской области Прянишникова: в Броварах есть погибшие Соцсети

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Пять человек пострадали при падении вертолета в городе Бровары Киевской области, несколько погибли. Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова заявила об этом в эфире всеукраинского телемарафона, рассказало РИА «Новости».

«Нам известно на данный момент, что есть около пяти пострадавших и есть погибшие», — сказала она.

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Представитель полиции Киевской области не стала уточнять число жертв. Она сказала, что часть людей с места ЧП эвакуировали, и подтвердила, что, по предварительным данным, там упал вертолет. Позднее начальник Броварского управления полиции Кирилл Самойленко заявил о трех погибших. Среди них, по данным «Страна.ua», два пилота.

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Летательный аппарат упал вблизи соцобъекта в Броварах 18 января, объявили в офисе президента Украины. Глава Киевской районной администрации Алексей Кулеба сказал, что рядом с детским садом и жилым домом рухнул вертолет.