Происшествия 18 января 2023, 10:22 Летательный аппарат упал в Броварах Замглавы офиса президента Тимошенко подтвердил падение вертолета в Броварах Соцсети

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В городе Бровары Киевской области произошел взрыв. Летательный аппарат упал на социальный объект, рассказал в Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента Украина Кирилл Тимошенко.

«На объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат», — написал он.

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Кирилл Тимошенко не уточнил, какое именно здание пострадало. По его словам, экстренные службы уже приехали на место.

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Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба подтвердил факт ЧП. Он рассказал, что рядом с детским садом и жилым домом в Броварах рухнул вертолет. Детей и воспитателей эвакуировали, на место приехали полицейские, пожарные и скорая помощь. По словам чиновника, есть пострадавшие. МВД Украины заявило, что их пятеро, рассказало РИА «Новости». Издание «Страна.ua» сообщило, что на месте крушения вспыхнул пожар.