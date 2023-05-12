Эксклюзив 12 мая 2023, 23:54 Полиция Химок начала поиск расчленившего кота живодера МВД начало проверку после жестокого убийства кота Степана в Химках Pxhere

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Сотрудники полиции начали проверку по факту жестокого обращения с животными в городском округе Химки. Ее инициировали после обращения в правоохранительные органы местной жительницы, у которой жестоко убили кота по кличке Степан. Об этом «360» рассказали в пресс-службе Сходненского отделения полиции МВД России по городскому округу Химки.

В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением об убийстве своего кота. По предварительным данным, неизвестный нанес коту травмы, после которых животное скончалось. Все произошло возле одного из домов на улице Толстого.

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«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на розыск, задержание лица, причастного к данному противоправному деянию», — сказал представитель пресс-службы.

Жестокое убийство кота по кличке Степан произошло в микрорайоне Фирсановка в Химках. Животное расчленили, а его останки бросили под окна его хозяйке. Местные жители заявили, что это не единственный случай насилия над животными — до расправы над Степаном неизвестный живодер изрезал скальпелем пять котов.

Хозяйка убитого кота уже встретилась с сотрудниками полиции и хочет верить, что живодера найдут.