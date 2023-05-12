Эксклюзив 12 мая 2023, 18:11 Тут голова лежала. Хозяйка убитого в Химках кота показала место, где нашла питомца Хозяйка убитого в Химках кота Степана показала место, где нашла питомца

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Хозяйка кота Степана, жестоко убитого в микрорайоне Фирсановка в Химках, пока не смирилась с гибелью питомца. Женщина не смогла говорить о случившемся без слез, но выразила готовность отвезти останки кота на экспертизу, если это потребуется. Она уже встретилась с сотрудниками полиции и хочет верить, что живодера найдут.

«Я похоронила его, но, если будет постановление об экспертизе, выкопаю. Ему было два года. Степана забрала еще котенком у бездомных, он был в крови, отдавать не хотели, но слово за слово — выкупила тогда за чекушку», — поделилась она в беседе с «360».

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По словам женщины, сначала котенок сильно болел, она лечила его несколько месяцев. В итоге Степан выжил и вырос большим, красивым котом.

Вспоминая о питомце, хозяйка не могла сдерживать слезы. По ее словам, кот был очень ласковый, спал с ней на подушке. Несмотря на то, что Степан был домашним котом, его отпускали погулять на улицу. В Фирсановке очень много кошек на самовыгуле, отметила собеседница «360».

«Он беспородный был, обычный шпротик. У меня есть еще животные, собаки и кошки. Часть я пристроила. Осталось две кошки, два кота. Больше пока брать не буду», — пояснила хозяйка Степана.

Сейчас у женщины живут еще щенок и трехлетняя собака. Их она тоже спасла.

Случаи нападения на других котов

Хозяйка погибшего кота добавила, что, по ее подсчетам, в их микрорайоне покалечили уже пять котов.

«Но не так, как Степана расчленили, а кому-то разрезали спинку, кому-то зубы выбили, вырвали, у кого-то когти вырвали, но они смогли прийти домой. Хозяева обратились в клиники — и вот они все дома», — добавила она.

Женщина обратила внимание, что когда владелица одного из пострадавших котов обращалась к ветеринару, тот отметил, что животное порезали скальпелем.

О жестоком убийстве Степана стало известно накануне, 11 мая. Местные жители создали чат, в котором пытались разобраться в ситуации и понять, кто может стоять за расправой над чужим питомцем.

Хозяйка добавила, что хочет верить, что убийцу найдут. Надежда всегда есть, заключила она.