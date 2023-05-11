Эксклюзив 11 мая 2023, 18:00 Расчленил и бросил хозяйке под окно. Живодер в Химках расправился с котом Степаном Жительница Химок рассказала о жестоком убийстве кота, его тело расчленили

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Жестокое убийство кота произошло в микрорайоне Фирсановка в Химках. Степана — так звали убитого питомца — расчленили. Останки бросили под окна его хозяйке. По словам местных жителей, это не единственный случай насилия над животными — до расправы над Степаном неизвестный живодер изрезал скальпелем пять котов.

После убийства кота Степана активисты создали чат, в котором пытались понять, кто может стоять за преступлением. Ситуацию, по их словам, осложняет то, что хозяйка погибшего питомца Светлана (имя изменено) не хочет никуда обращаться. Вероятно, она очень напугана и боится, что только навредит себе, считают некоторые участники чата.

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Хотя в соцсетях есть сообщения о том, что правоохранители якобы не предпринимают никаких действий, при проверке выяснилось, что это не так. В региональном главке МВД «360» сообщили, что не получали заявлений по поводу случившегося.

Судя по информации в чате, Степан был не единственным питомцем у хозяйки. У нее есть и другие животные.

Один из участников чата предположил, что женщина в силу тяжелого морального состояния, возможно, уже не справляется с ситуацией и ей и ее животным нужно оказать помощь. Но не все были настроены доброжелательно.

❗ Осторожно, жестокие кадры:

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«Со вчерашнего дня эта тягомотина. Хозяйка ничего не хочет делать, только страдает. Туча людей предлагали помочь: подъехать, вызвать полицию и так далее. Сутки уже все на нервах», — возмутился один из пользователей.

Кто стоит за убийством животных

Одна из участниц чата в беседе с «360» рассказала, что хозяйка Степана якобы знает, кто убил кота, но почему-то не хочет никому предоставить информацию.

«[Светлана говорит, что] живодер якобы взрослый мужчина, ходит со скальпелем и режет спинки животным, потом расчленяет. Пять котов уже порезал, некоторых смогли спасти, некоторых — нет. И потом эта женщина стала говорить, что общалась с родителями живодера. Но адрес не говорит, дом не пишет, что-то недоговаривает», — пояснила собеседница «360».

Сама Светлана сообщила в чате, что у нее есть предположения, что за убийством Степана и издевательствами над котами могут стоять два неадекватных человека.

«У обоих богатые родители, богатые дома. <…> Это дачники, приезжие. <…> Они там появляются каждый год», — рассказала она.

Третий год живодерства

По словам Светланы, случаи нападения на котов в Фирсановке — не редкость. Такое случалось и в позапрошлом году, и в 2022-м. Тогда думали, что это делают подростки.

«Но такого, чтобы резали скальпелем, вырывали когти, клыки, [раньше не было]. Но вот это продолжается третий год. <…> А мне говорят, чтобы я не делала преждевременных выводов», — пожаловалась она.

На фоне того, что пострадавшая хозяйка не обращалась ни в какие инстанции, проверки по факту жестокого обращения с животными в Фирсановке пока не идут.

Участники чата планируют обратиться к участковому самостоятельно, собрав инициативную группу. Если Светлана говорит правду и в микрорайоне живет живодер, нападающий на животных, он может представлять опасность и для людей.