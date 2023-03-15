Происшествия 15 марта 2023, 16:59 Полицейский пострадал во время стрельбы в Вятских Полянах МВД: стрелок из Вятских Полян ранил полицейского

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Мужчина, открывший стрельбу из окна квартиры в Вятских Полянах, ранил полицейского, сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области. Стрелка уже задержали, против него возбудили дело.

В полиции уточнили, что злоумышленник открыл огонь из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничто не угрожает, подчеркнули в пресс-службе.

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По данным ведомства, подозреваемому 47 лет, он занимается охотой. Во время ЧП прибывшие правоохранители эвакуировали жителей с прилегающей территории, добавили в МВД.

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Во время задержания выяснилось, что мужчин пьян. Из квартиры изъяли оружие, из которого он стрелял, а также второе огнестрельное гладкоствольное ружье.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД России по Кировской области.