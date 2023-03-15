15 марта 2023, 15:56
Стрелка из Вятских Полян задержали
Прокуратура сообщила о задержании устроившего стрельбу из окна в Вятских Полянах
Жителя Вятских Полян, устроившего стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже, задержали. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.
Реклама
В ведомстве напомнили, что в отношении задержанного мужчины завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Для захвата стрелка в город прибыли бойцы СОБР. С крыши за злоумышленником следил снайпер. Весь район, где находился дом вооруженного мужчины оцепили бойцы Росгвардии и полиция.
Силовики штурмом взяли квартиру, где находился владелец двух гладкоствольных ружей.
Стрельба
Прокуратура РФ
Реклама
Реклама