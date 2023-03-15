Важное 15 марта 2023, 15:56 Стрелка из Вятских Полян задержали Прокуратура сообщила о задержании устроившего стрельбу из окна в Вятских Полянах

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Жителя Вятских Полян, устроившего стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже, задержали. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

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В ведомстве напомнили, что в отношении задержанного мужчины завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Для захвата стрелка в город прибыли бойцы СОБР. С крыши за злоумышленником следил снайпер. Весь район, где находился дом вооруженного мужчины оцепили бойцы Росгвардии и полиция.

Силовики штурмом взяли квартиру, где находился владелец двух гладкоствольных ружей.