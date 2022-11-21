Происшествия 21 ноября 2022, 15:26 Полицейские спасли семь человек с горящего склада цветов в Москве Полицейские вывели из горящего склада цветов в центре Москвы ребенка и шестерых взрослых

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Жертв пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве могло быть больше, но сотрудники транспортной полиции помогли выбраться из горящего помещения шести взрослым и одному ребенку. Подробности сообщило «МВД Медиа».

Загоревшееся в минувшее воскресенье, 20 ноября, складское помещение примыкало к территории линейного отдела полиции. В ходе эвакуации личного состава старший лейтенант Гуриев услышал крики людей из-за закрытой двери в охваченном дымом здания. Правоохранитель при помощи коллег вскрыл запертый вход и помог выбраться на улицу шести взрослым и четырехлетней девочке — дочке одной из работниц склада.

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Спасенные заявили, что в открытом помещении людей больше не было, но, сколько всего сотрудников склада вышли на работу, они не знали. По последним данным, в пожаре на цветочном складе погибли восемь человек. Площадь распространения огня составила 2,5 тысячи «квадратов». К тушению огня спасатели привлекли 121 человека, 42 машины и пожарный поезд.

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Следователи завели уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве основных версий возникновения огня сотрудники ведомства рассматривают нарушения правил хранения товаров и правил пожарной безопасности.