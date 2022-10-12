Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска | 360°

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Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска

Власти Херсонской области: замглавы администрации Белозерки Кошелев подвергся покушению

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Заместитель главы администрации поселка городского типа Белозерка под Херсоном Андрей Кошелев подвергся покушению. Об этом в среду сообщили власти региона.

«Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва», — процитировало слова собеседника агентства РИА «Новости».

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По предварительным данным, состояние Кошелева стабильное. Замглавы администрации поселка оказывают необходимую медицинскую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Диверсанты из Украины не раз совершали попытки покушения на представителей власти освобожденных территорий. В августе произошла попытка убийства замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, который остался жив.

В июле в этом же регионе предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. Украинские диверсанты заложили самодельное взрывное устройство в том месте, где должен был проехать его автомобиль.

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