Диверсанты совершили покушение на замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. Он жив, сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Только что мы с ним разговаривали. Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», — рассказал он.

Кирилл Стремоусов уточнил, что сработало самодельное взрывное устройство направленного действия. Судя по нему, действовала местная диверсионная группа.

В июле в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. Боевики заложили самодельное взрывное устройство в месте, где должен был проехать его автомобиль.

Жертвой другого покушения стал заместитель главы Каховского района Херсонской области Виталий Гур. Его расстреляли из автоматов и пистолета, на месте нашли гильзы. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

В июне также попытались убить главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева, сообщили «Известия». Он выжил.