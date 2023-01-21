Происшествия 21 января 2023, 19:18 Появилось видео спасения пассажиров воздушного шара в горах Сочи МЧС показало видео спасения пассажиров воздушного шара в горах Сочи

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Видео спасательной операции пассажиров воздушного шара в горах Сочи опубликовали в Telegram-канале МЧС России. Спасатели прибыли на помощь на вертолете Ка-32.

Воздушный шар застрял на дереве на горе высотой две тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. На нем летели трое взрослых и двое детей.

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Когда спасатели прибыли к месту крушения шара, они обнаружили только двух детей. Поиски взрослых продолжили с воздуха и наземным способом. Вскоре их обнаружили. Никто из пассажиров шара не пострадал, добавили в МЧС.

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В 16:25 вертолет приземлился на базе ЮРПСО в Сочи. Все спасенные находятся в удовлетворительном состоянии, травм и повреждений ни у кого не выявили. Люди рассказали, что самостоятельно покинули воздушный шар.