21 января 2023, 16:59
Спасатели нашли всех пассажиров застрявшего в горах Сочи аэростата
ТАСС: спасатели обнаружили всех пассажиров застрявшего в горах Сочи аэростата
Все пассажиры застрявшего в горах Сочи аэростата обнаружены, среди них пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Удалось найти как детей, так и взрослых. Никто медицинской помощи не попросил, люди в безопасности. Их состояние оценивают спасатели», — уточнили в ведомстве.
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Вертолет с людьми на борту покинул место происшествия.
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Днем в субботу аэростат с тремя детьми и двумя взрослыми на борту застрял на дереве в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи на высоте двух тысяч метров.
МЧС отправило на помощь вертолет Ка-32. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пассажиры самостоятельно покинули корзину воздушного шара.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета на официальном сайте уточнило, что ЧП произошло рядом с горой Семиглавая. Аэростат полетел из Солохаула в направлении Головинки, но по пути следования зацепился за деревья.
Дети
Сочи
МЧС РФ
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