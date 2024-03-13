Происшествия 13 марта 2024, 01:15 Появилось видео с места взрыва самогонного аппарата в Челябинске

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МЧС России опубликовало видео с места взрыва самогонного аппарата в одной из квартир Челябинска. Хлопок был такой силы, что в квартире выбило железную дверь, а ее хозяина госпитализировали с ожогами.

На кадрах видно, что хозяин квартиры организовал самогонное производство прямо в ванной. В ночь на вторник, 12 марта, спиртосодержащие пары взорвались.

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«В результате хлопка паров спирта в квартире повреждено остекление на обе стороны и даже входная металлическая дверь. Несущие конструкции не пострадали», — уточнили в региональном отделении МЧС.

Пресс-служба МЧС

В результате ЧП пострадал 23-летний хозяин квартиры, его госпитализировали в ожоговый центр ГКБ № 6. Других жителей дома не эвакуировали, так как угрозы их безопасности не было.

В конце февраля житель Краснодара попал в реанимацию из-за взрыва самогонного аппарата в квартире многоэтажного дома.