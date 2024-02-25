Происшествия 25 февраля 2024, 19:11 Житель Краснодара попал в реанимацию после взрыва самогонного аппарата МВД: в Краснодаре мужчина пострадал из-за взрыва самогонного аппарата Медиасток.рф

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Взрыв произошел в многоэтажном доме в Краснодаре, в реанимацию попал хозяин квартиры. Причиной ЧП стал установленный в одном из помещений самогонный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодару.

Пострадавшего от взрыва мужчину доставили в городскую больницу, где его поместили в реанимационное отделение. В квартире в момент ЧП находились его жена и двое детей, они не пострадали.

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«Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался», — указали в пресс-службе.

В результате взрыва получили повреждения окна, в том числе остекление в соседних квартирах.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме в Москве. Восьмиклассница пришла в гости к подруге и взорвала в квартире страйкбольную гранату после распития шампанского. Снаряд сдетонировал прямо в руках девочки, она получила ожоги второй степени.