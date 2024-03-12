Происшествия 12 марта 2024, 11:01 Самогонный аппарат взорвался в квартире в Челябинске МЧС: в квартире девятиэтажки в Челябинске взорвался самогонный аппарат РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрыв произошел в квартире девятиэтажного дома на улице Захаренко в Челябинске. Оказалось, что хлопок спровоцировали пары спирта при самогоноварении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным спасательного ведомства, в квартире на четвертом этаже находился самогонный аппарат на электрических тэнах. В результате взрыва повреждения получила металлическая дверь и остекление жилья.

Реклама

Мужчину с ожогами доставили в местную больницу. Спасатели не стали эвакуировать соседей, поскольку угрозы их безопасности не было. Информацию о состоянии пострадавшего в МЧС не привели.

Накануне в одном из столичных отделений «Почты России» взорвалась посылка, в которой находилась граната для страйкбола.