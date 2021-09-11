Появилось видео с места взрыва газа под Ельцом

Появилось видео с взорвавшимся из-за газа дома под Ельцом в Липецкой области. Его опубликовало МЧС на своем сайте.

На кадрах видно, что дом частично разрушен.

По последней информации, пострадали девять человек. Из них трое погибли. Пятеро находятся в больнице, один человек от госпитализации отказался. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы.

Взрыв бытового газа произошел ночью 11 сентября 2021 года в поселке Солидарность Елецкого района. В результате частично обрушились стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Эвакуированных жителей разместили на базе Центра туризма Елецкого района.

Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В администрации Липецкой области рассказали, что, предположительно, в момент обрушения в доме находились 25 человек.

Женщина из соседнего дома Мария рассказала, что сосед видел, как дом разорвало. Ее муж сразу побежал помогать пострадавшим, как узнал о произошедшем.