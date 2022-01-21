Появилось видео с места столкновения самосвала с наземным переходом в Балашихе

Самосвал не смог проехать под надземным переходом в Балашихе. В результате столкновения часть перехода заметно повредилась. «360» опубликовал кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что после столкновения угол перехода рядом с лестницей получил серьезные повреждения. Часть автодороги, на которой произошло столкновение, огорожена, но это не создало затора.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ДПС. Им предстоит установить все причины произошедшего ДТП. Информации о пострадавших при происшествии не поступало.

Об аварии стало известно несколько часов назад. Фото с места событий появились в Telegram-каналах.

На этой неделе перевозящий бетон грузовик застрял под мостом на Боровой улице в Санкт-Петербурге. В социальных сетях многие пользователи отметили, что на этом участке дороги крупногабаритные машины застревают довольно часто.

На прошлой неделе два большегруза столкнулись на МКАД. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и влетел в другую фуру. От удара большегруз развернуло. Кабиной он пробил ограждение моста и повис над дорогой. Сотрудники МЧС помогли находившемуся за рулем грузовика выбраться наружу. Пострадавших при ДТП не было.