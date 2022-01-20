Самосвал врезался в наземный переход в Балашихе

Самосвал врезался в надземный переход в Балашихе. На размещенных в Сети снимках видно, что кузов машины поднят.

О происшествии сообщил Telegram-канал «Новости Москвы», разместив несколько фото с места событий.

«В Балашихе самосвал снес надземный переход», — говорится в комментарии к посту.

На одном из опубликованных кадров можно увидеть, что кузов самосвала поднят и именно он врезался в наземный переход. Судя по фото, также следует, что угол перехода рядом с лестницей получил повреждения.

Пока не ясно, были ли в момент происшествия в переходе люди. Информация о пострадавших и причинах аварии выясняется.

На прошлой неделе два большегруза столкнулись на 68-м километре внешней стороны МКАД. Одна из фур пробила мостовое ограждение и повисла над проезжей частью.

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и влетел в другую фуру. От удара большегруз развернуло. Кабиной он пробил ограждение моста и повис над дорогой. Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС помогли находившемуся за рулем грузовика выбраться наружу. Пострадавших в аварии удалось избежать.