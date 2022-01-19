Бетоновоз застрял под мостом в Петербурге

Перевозящий бетон грузовик застрял под мостом на Боровой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста заявил, что автомобиль застрял плотно. Многие пользователи отметили, что на данном участке дороги крупногабаритные машины застревают довольно часто.

Ранее ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Комсомольске-на-Амуре. В результате один человек скончался, еще четверо получили травмы.