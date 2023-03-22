Эксклюзив 22 марта 2023, 02:49 Появилось видео с места пожара в Новой Москве, где погибли четыре человека

Читать 360tv в

Появилось видео с места пожара в поселении Вороновское в Новой Москве, где погибли четыре человека. На кадрах видно, что огонь уже потушили. Возле места происшествия продолжают работать экстренные службы.

Пожар начался в деревянном доме, рассчитанном на две семьи, 21 марта в 23:20. На видео заметно, что крыша дома сгорела почти полностью. Возле места ЧП продолжают дежурить скорые, машина Центра медицины катастроф, Следственный комитет и пожарные.

Реклама

Ранее, после ликвидации пожара, стало известно, что в огне погибли четыре человека, среди них трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка.

Реклама

Как сообщил источник «360», площадь пожара составила 80 квадратных метров. Следователи и криминалисты проведут проверку и установят причину возгорания.