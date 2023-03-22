22 марта 2023, 00:22
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Новой Москве
Источник «360»: при пожаре в селе Вороново в Новой Москве погибли четыре человека
В Троицком округе Москвы в селе Вороново в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По предварительным данным, в результате возгорания погибли четыре человека.
По словам собеседника, площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Подробности уточняются.
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В ГСУ СК России по Москве подтвердили, что в пожаре погибли люди. Число жертв не называется.
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«В ночное время 21 марта 2023 года произошло возгорание в доме в поселении Вороновское в Новой Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела людей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сейчас следователи и криминалисты проводят проверку. Они осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.
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