Эксклюзив 22 марта 2023, 00:22 Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Новой Москве Источник «360»: при пожаре в селе Вороново в Новой Москве погибли четыре человека РИА «Новости»

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В Троицком округе Москвы в селе Вороново в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По предварительным данным, в результате возгорания погибли четыре человека.

По словам собеседника, площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Подробности уточняются.

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В ГСУ СК России по Москве подтвердили, что в пожаре погибли люди. Число жертв не называется.

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«В ночное время 21 марта 2023 года произошло возгорание в доме в поселении Вороновское в Новой Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела людей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас следователи и криминалисты проводят проверку. Они осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.