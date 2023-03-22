Происшествия 22 марта 2023, 01:09 Двое детей погибли при пожаре в Новой Москве Прокуратура: при пожаре в поселении Вороновское погибли четыре человека Официальный канал прокуратуры г. Москвы / Telegram

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После ликвидации пожара в поселении Вороновское в Новой Москве в доме обнаружили тела четырех человек. Среди них — двое детей: трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Пожар произошел поздно вечером 21 марта в Троицком округе Москвы. Как сообщал ранее источник «360», площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Точной причины происшествия специалисты пока не называют.

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В ГСУ СК России по Москве подтвердили, что в пожаре погибли люди. Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и прокуратура.

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Накануне пожар в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге унес жизни двоих мужчин. Они погибли уже после того, как их эвакуировали спасатели. В этот момент медики пытались оказать им помощь. По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом. Полицейские возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности.