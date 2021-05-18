Появилось видео с места наезда машины на пешеходов в Москве

На Волгоградском проспекте в Москве водитель ВАЗ-2107 вылетел на тротуар. По предварительным данным, пострадали четыре пешехода. В распоряжении «360» появились кадры с места аварии.

На видео можно заметить разбитый автомобиль. На месте аварии работают сотрудники полиции и оперативные службы города. Прибыли машины скорой помощи.

В московском главке МВД ранее сообщили «360», что наезд на пешеходов произошел неподалеку от дома 32/1 на Волгоградском проспекте.

На странице пресс-службы столичного дептранса в Telegram сообщили, что водитель не справился с управлением. В ведомстве отметили, что за рулем машины находился 17-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения.

Ранее на участке трассы «Сибирь» под Красноярском произошло смертельное ДТП с участием двух машин. Пять человек погибли.

В Москве в воскресенье автомобиль такси столкнулся с мотоциклом. Авария произошла на проспекте Мира около станции метро «ВДНХ». По сообщению от источника в экстренных службах, байкера госпитализировали в тяжелом состоянии. «360» публиковал видео с места.