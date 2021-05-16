16 мая 2021, 19:17
Последствия аварии с мотоциклом в Москве засняли на видео. Байкер в тяжелом состоянии
Автомобиль такси столкнулся с мотоциклом на проспекте Мира, около метро «ВДНХ». Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, байкера госпитализировали с места аварии в тяжелом состоянии.
В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли сотрудники ГИБДД и ЦОДД. Пострадавший от удара мотоцикл оказался за ограждением. У него отлетело несколько деталей обшивки.
В столичном управлении МВД «360» не смогли оперативно прокомментировать происшествие.