Последствия аварии с мотоциклом в Москве засняли на видео. Байкер в тяжелом состоянии

Автомобиль такси столкнулся с мотоциклом на проспекте Мира, около метро «ВДНХ». Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, байкера госпитализировали с места аварии в тяжелом состоянии.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли сотрудники ГИБДД и ЦОДД. Пострадавший от удара мотоцикл оказался за ограждением. У него отлетело несколько деталей обшивки. В столичном управлении МВД «360» не смогли оперативно прокомментировать происшествие.