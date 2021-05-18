Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае. Фото

Во вторник утром на участке федеральной трассы «Сибирь» в Красноярском крае произошло ДТП с участием двух машин. В результате погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Ачинском районе.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“ по факту ДТП с пятью погибшими в Ачинском районе», — говорится в сообщении.

Источник фото: страница в Instagram Achinsk.news

Сейчас на месте происшествия работает начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Также назначено проведение судебно-медицинской, трассологической и автотехнической экспертиз.

Авария произошла утром, когда иномарка двигаясь со стороны Ачинска в сторону Боготола, выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном ГАЗ-2747. Среди погибших — водитель и пассажиры легковушки. Пресс-служба ведомства опубликовала видео с места ДТП. На нем видно, что от удара машины развернуло в разные стороны.