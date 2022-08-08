Появилось видео с места крушения самолета в Коми

Самолет Cessna, потерпевший крушение в Коми, по предварительным данным, использовала Авиалесохрана, сообщили источники РИА «Новости». В результате крушения воздушного судна погибли три человека.

Агентство опубликовало видео с места происшествия. В кадр попали сотрудники экстренных служб, а также сам самолет — его центральная часть практически полностью выгорела, целыми остались лишь части крыльев и хвоста. Рядом с воздушным судном — сломанные деревья. Территорию оцепили оградительной лентой.

В результате катастрофы погибли три человека. Борт рухнул в 400 метрах от аэропорта Ухты. На сайте регионального МЧС сообщили, что самолет осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки.

В середине июля на Кубани самолет Ан-2 столкнулся с ЛЭП во время посадки. Жертвами происшествия стали два человека.