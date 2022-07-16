Два человека стали жертвами крушения самолета Ан-2 на Кубани

Легкий многоцелевой самолет Ан-2 упал, столкнувшись с ЛЭП при посадке на Кубани, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края. Погибли два человека.

Инцидент произошел вечером 15 июля рядом со станицей Прочноокопской в Новокубанском районе. Информация о падении самолета поступила в оперативные службы в 22:30.

«По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло падение самолета Ан-2, без возгорания. Разрушений строений нет», — отметили в ведомстве.

По данным РЕН ТВ, два человека получили тяжелые травмы и скончались. Оба погибших — пилоты, уточнил ТАСС. Пострадавших на земле нет.

В конце июня под Тверью частный самолет Zlin 142 потерпел крушение. Пострадали пилот и пассажир, их доставили в больницу.