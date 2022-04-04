Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье

Появилось видео с места аварии с автобусом в Волоколамске. В кадр попали машины спецслужб, а также работа сотрудников ДПС.

Судя по видео, на месте ДТП довольно многолюдно. Люди активно и эмоционально обсуждают произошедшее.

Авария случилась на автодороге М-9 «Балтия» в 9:35. Рейсовый автобус ЛИАЗ, двигаясь из Москвы в сторону Волоколамска, съехал с дороги и упал с путепровода. По предварительной информации, в автобусе находились 20 человек. Погибли двое. По предварительной информации Минздрава, еще восемь человек пострадали.

На месте работают представители ДПС. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Проверку по факту происшествия организовала и прокуратура Московской области. Волоколамская городская прокуратура по ее поручению оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Волоколамска Игорь Тресков. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.