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    04 апреля 2022, 10:29

    Автобус упал с эстакады в Подмосковье: есть пострадавшие

    Оксана Кириллова

    Автобус пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую дорогу. ДТП случилось в Волоколамске 4 апреля. По предварительной информации, есть пострадавшие.

    В автобусе находились 20 человек. Авария произошла на 104-м километре трассы М-9, поворот на деревню Матренино.

    Автобус упал с эстакады в Подмосковье: есть пострадавшие | Изображение 1
    Автобус упал с эстакады в Подмосковье: есть пострадавшие | Изображение 2

    Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Волоколамска Игорь Тресков.

    По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

    Прокуратура региона организовала проверку по факту ДТП. Волоколамской городской прокуратуре поручили оценить соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.